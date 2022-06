La figura di Maria Maddalena nel teatro musicale: un racconto del Coro Musica Enchiriadis

“Ma... falle gli occhi neri. La figura di Maria Maddalena nel teatro musicale": venerdì 3 giugno , alle ore 21.00, alla Sala Aurora di Palazzo Albicini di Forlì, si terrà il concerto dedicato alla figura di Maddalena.

Nell'occasione si esibirà il Coro Musica Enchiriadis, composto da Silvia Comandini, Camilla Pacchierini, Margherita Pieri, Silvia Ravaglia, Sabrina Rossi, Alex Camporesi, Simone Dall'Acqua, Alessandro Dianori, Diego Falcone, Andrea Jin Chen, diretto e accompagnato al pianoforte da Pia Zanca, con la partecipazione di Giuseppe Zanca alla tromba. I coristi e i musicisti proporranno un suggestivo percorso musicale per raccontare l’immagine della Maddalena nella storia del teatro musicale, da Georg Friedrich Händel a Andrew Lloyd Webber, passando per Giacomo Puccini e Jules Massenet. L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Forlì per Giuseppe Verdi in concomitanza con la grande mostra dei Musei San Domenico “Maddalena, il mistero e l’immagine”.



Introdurrà la serata Filippo Tadolini. Ingresso libero, senza prenotazione.