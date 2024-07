"La filosofia dei viaggi nel tempo": personale di Andrea Mario Bert a Bertinoro

Venerdì 12 luglio alle ore 18.30 sarà inaugurata una singolare mostra introspettiva dal titolo "La filosofia dei viaggi nel tempo" di Andrea Mario Bert". La personale, a cura di Davide Boschini in collaborazione con Artistica Gallery di Forlì, è un progetto site-specific che sarà allestito all'interno del Palazzo Comunale Ordelaffi di Bertinoro, luogo storico di grande fascino, e Balcone su tutta la Romagna.

Saranno esposte opere inedite di Andrea Mario Bert dedicate al tema del sogno ed al film cult Donnie Darko del Regista Richard Kelly. In particolare l'artista è stato affascinato dal Libro ispiratore dell'intera pellicola, scritto da Roberta Sparrow, recante linee guida e metodi fanta-scientifici per viaggiare nel tempo. I famosi cieli azzurri di Bert faranno da sfondo a questi percorsi tra universi immaginari e mondi possibili, accompagnando lo spettatore in un itinerario senza tempo, giusto, leale e sincero. Per l'occasione verrà presentata una cartolina, a tiratura limitata ed autografata dall'artista, realizzata appositamente con il contributo del Curatore e della Bottega Artigiana - Timbrificio di via Cobelli a Forlì. Il progetto è nato in collaborazione con l'Ufficio del Turismo del Comune di Bertinoro. La mostra sarà visitabile nei giorni successivi, negli orari di apertura del Comune.