Esscursione alla scoperta della foresta di Campigna

Domenica 25 agosto escursione gratuita "La foresta di campigna". Trekking ad anello nel cuore del Parco Nazionale, tra faggete, fossi perenni e le antiche abetine di Campigna.Escursione in collaborazione con il Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi di Santa Sofia.



Ritrovo alle ore 9.00 ai Tre Faggi (Campigna) al km 30 della SP 4 (presso il bivio per l’Agriturismo Poderone). Rientro previsto per le 16.30 circa.

Difficoltà: E (Escursionistico).

Percorso: Tre Faggi – Case Castagnoli – Sant’Agostino – Ballatoio – Villaneta – Campigna – Poggio Palaio – Poderone – Tre Faggi

Lunghezza: 13.5 km

Dislivello: 700 m



Sono richiesti una buona preparazione fisica, allenamento e un equipaggiamento adeguato (scarponi dalla suola scolpita con calzettoni da trekking idonei e abbigliamento adatto a una quota di circa 1000 m, acqua, snack e pranzo al sacco). Escursione non adatta ai bambini.



La partecipazione è gratuita.

Prenotazione obbligatoria entro le 16.00 del giorno precedente o fino ad esaurimento posti.



Per informazioni e prenotazioni



Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi di Santa Sofia, 0543 970249, cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it