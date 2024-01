La forlivese Maria Giovanna Pasini presenta il suo libro di poesie "Istinti"

Presentazione del libro di poesie "Istinti" di Maria Giovanna Pasini, edito da Il Ponte Vecchio, sabato 20 gennaio alle 17 presso la libreria LaFeltrinelli, di Forlì. La scrittrice, incontrerà il pubblico e leggerà alcune poesie tratte dal suo libro.

Maria Giovanna Pasini nasce a Forlì nel 1968, diplomata Assistente per Comunità Infantili, si laurea in Psicologia Clinica e si diploma in Counselor con specializzazione in Counseling Nutrizionale e Teatrale è iscritta all'associazione professionale Counseling Reico consegue i master "Educazione alla Teatralità" Università Bologna e Milano, ha frequentato l'Accademia Teatro Garinei Roma. Libera professionista Counselor e Artista, collabora da decenni con associazioni di volontariato locali e nazionali ed enti pubblici e privati per il Comune di Forlì, Centro Donna e Centro Famiglie Forlì per attività culturali e diritti umani. Collabora da anni con artisti nazionali e internazionali nel campo della musica, canto, teatro, mimo, danza, radio, tv, cinema, videoclip e scrittura.