La Forum Livii Orchestra con il maestro Marco Sabiu apre l'estate della Fabbrica delle Candele

Al via la stagione estiva della Fabbrica delle Candele. Martedì 7 giugno, con inizio alle ore 21,15, salirà sul palcoscenico la Forum Livii Orchestra, 45 elementi diretti dal Maestro Marco Sabiu. Per dar modo di assistere a questa grande performance a tutti coloro che lo vorranno, lo spettacolo della Forum Livii Orchestra verrà replicato la sera successiva, mercoledì, sempre alla stessa ora. L'apertura dei cancelli è alle 20.30, mentre gli eventi avranno inizio alle 21.15. I posti sono numerati ed è consigliata la prenotazione per la partecipazione.

Martedì 7 Giugno

Inaugurazione Fabbrica Estate 2022

Cosascuola Music Academy Forlì presenta:

"UNA FABBRICA DI MUSICA"

Concerto della Forum Livii Orchestra

45 elementi sul palco diretti dal Maestro Marco Sabiu

Info e prenotazioni: info@cosascuola.it; 0543 818173

Ingresso gratuito

Mercoledì 8 Giugno

