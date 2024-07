“La forza dei simboli sacri”: Lorenza Altamore presenta il suo libro a Forlimpopoli

Domenica 7 luglio, alle ore 18, nella Sala del Consiglio di Forlimpopoli, si terrà la presentazione del libro “La forza dei simboli sacri – Strumenti di protezione, guarigione e connessione” firmato dall’artista, scrittrice e ricercatrice Lorenza Altamore. Introduce e dialoga con l’autrice lo studioso e critico d’arte Enzo Dall’Ara. L’evento si svolge in occasione del finissage di “Ritrovamenti”, mostra di Cristian Cimatti allestita al Maf che chiude i battenti proprio il 7 luglio.

Il testo di Altamore introduce il lettore nel mondo dell'Energia e dei Simboli. Un mondo altro, dove il Simbolo non è più solo comunicatore ma diviene, attraverso la ricerca vibrazionale, attore della sua stessa proposizione. Come si legge nella quarta di copertina: “È una realtà vivida di segni, di significati e di elementi che, coniugandosi fra loro, danno vita a simboli nuovi intrisi di una grande potenza. A guidare la ricerca di Lorenza Altamore è sempre l’Alto e nello specifico gli Arcangeli Michele e Metatron, sempre in connessione con l’autrice. I simboli da lei realizzati hanno una peculiarità specifica, in quanto nascono da una potenza vibratoria superiore che tocca tutti gli aspetti e tutte le connessioni della creazione e dell’esistenza umana”.