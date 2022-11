La FumettoDanteca, come ogni anno, scende in campo per la 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne' con 'Francesca e Paolo'

In occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la FumettoDanteca, Biblioteca Internazionale dedicata all'opera e al sommo Poeta Dante Alighieri, si ricollega e propone l'esposizione online 'Francesca e Paolo - Galeotto fu il fumetto' dal 25 al 30 novembre 2022, con apertura pubblica straordinaria per venerdì 25 novembre dalle ore 14:00 alle 18:00. Francesca e Paolo, dalla lussuria all'amore, dalla passione carnale e peccaminosa alla concezione individuale, irrimediabile riflesso sociale. In questo la FumettoDANTEca, unica realtà internazionale, è in grado di presentare al pubblico una iniziativa esclusiva a livello mondiale e atipica sul tema, il tutto attraverso la lente ingrandita del medium fumettistico dantesco. L'importanza di riuscire a guardarsi dentro, per potere tutelare le donne, tutte le donne, non solo un giorno ma tutti i giorni, passa anche attraverso percorsi atipici, in questo contesto il fumetto può essere di grande aiuto. Per dettagli e info 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it

La sede fumettoDANTEcaria, presso la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', si attivata con l'esclusivo evento legato alla produzione della Nona Arte e all'immagine del femminicidio tratto dall'opera di Dante Alighieri. Il titolo 'Francesca e Paolo' e non Paolo e Francesca, e il sottotitolo 'Galeotto fu il fumetto', e non galeotto fu il libro, propone uno spaccato tratto dall'immensa opera del Sommo Poeta Alighieri.