La Fumettodanteca in campo per le Giornate europee dell'archeologia con tre giorni di aperture 'infernali'

Dal 17 al 19 giugno in tutta l'Europa si svolge la manifestazione delle 'Giornate Europee dell'Archeologia', promosse dal Inrap, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia) alle quali come ogni anno, La Fumettoteca di Forlì aderisce con l'esclusivo evento 'Archeologia Infernale' e le aperture straordinarie pomeridiane della sede fumettotecaria per il fine settimana.

Quindi nei pomeriggi di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno, dalle ore 14:00 alle 18:00 per tutti gli interessati di Dante & Fumetto, presso la FumettoDANTEca visite guidate e documenti da consultare. A seguire, fino al 30 giugno, aperture su richiesta sempre per l'esposizione consultabile e visite guidate, contattateci.

La FumettoDANTEca è una esclusiva ed innovativa Biblioteca Internazionale di 'Fumetti dedicati all'Opera e al Sommo Poeta Dante Alighieri'. Una unicità mondiale che prende corpo nel 2021 grazie al supporto della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', di Forlì, e al grande impegno della gestione di volontariato da parte dello Staff Fumettoteca. Un esclusivo progetto che nasce a seguito delle donazioni, ricerche e studi, oltre alle varie iniziative promosse, attivate ed eseguite nel contesto dell'ambito fumettistico relativo all’opera alla figura di Dante Alighieri, nonché al tema dantesco con una catalogazione di documenti fumettistici, cartacei e digitali, di ben oltre 300 pezzi, disponibili alla consultazione.

Per informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it