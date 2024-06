La FumettoDanteca International partecipa alla Settimana Internazionale degli Archivi col 'Dante fumettico'

La FumettoDanteca International, con sede a Forlì - Italia, nelle sue molteplici attività fumettistiche dantesche, fino a domenica 16 giugno aderisce alla Sesta Edizione della Settimana Internazionale degli Archivi, #IAW2024. Si tratta, spiega Gian Luca Umiliacchi, direttore Fumettotecario, di "un progetto di ampio respiro che vede la nuova proposta pubblica della la mostra 'Dante 'n Fumettolandia', già proposta con notevole successo e partecipazione, l'evento espositivo legato al mondo di Dante Alighieri proposto attraversi i fumetti internazionali, oltrepassare il proprio confine italiano ed arriva fino agli Usa, per aderire alla celebrazione internazionale che non solo mostri la presenza in diverse parti del mondo, ma rafforzi anche il ruolo essenziale che gli archivi svolgono nel consentire alle società di prendere decisioni informate, promuovere la trasparenza e preservare il patrimonio culturale. La FumettoDanteca fin dalla sua nascita porta avanti lo sforzo di contribuire a rafforzare l'immagine dei documenti e degli archivi, in questo caso documentazione fumettistica dantesca mondiale, e ad aumentare la loro visibilità in tutto il mondo. Visto la grande attenzione e l'interesse suscitato dalla precedente proposta della mostra, che mette in scena le realizzazioni della Nona Arte ispirate alla vita e all'opera del Somma Poeta, l'innovativa e nuova proposta fumettistica su Dante Alighieri riprende il suo percorso per tutti gli interessati".

"La proposta dell'evento espositivo 'Dante 'n Fumettolandia' si basa sulla Giornata Internazionale degli Archivi proclamata dall'Assemblea Generale del Consiglio Internazionale degli Archivi nel 2007 - prosegue Umiliacchi -.Pietra miliare è la creazione del Consiglio da parte dell'Unesco nel 1948. Durante l'#IAW2024 le organizzazioni di tutto il mondo condividono i loro eventi e partecipano insieme all'ICA alla promozione del valore e dell'importanza degli archivi, degli archivisti e dei professionisti per la gestione dei documenti. Le organizzazioni e istituzioni mondiali del settore sono invitate ad aggiungere i propri eventi nell'Agenda Globale #IAW2024. La proposta culturale, con la curatela affidata alla FumettoDanteca International, permette al pubblico interessato di riappropriarsi del patrimonio culturale fumettistico dantesco in maniera completamente gratuita, favorendo l'incontro tra scuola e enti del territorio in un'ottica di educazione al patrimonio culturale e la proposta di disponibilità aperta agli studenti, delle primarie e secondarie, è un rafforzamento dell’importante sinergia scuola/didattica che da anni si porta avanti".

"La FumettoDanteca International, esclusiva Biblioteca Internazionale di Fumetti dedicati al Sommo Poeta Dante Alighieri alla sua Opera', unicità in tutto il mondo, da anni ha attivato un raro e specifico spazio legato al contesto dell'ambito fumettistico relativo all’opera e alla figura di Dante, oltre al tema dantesco - prosegue Umiliacchi -. Un prezioso contenitore di cultura introvabile, con il suo impareggiabile archivio di contenuti ben oltre ai 600 documenti, cartacei e digitali, fumettistici è una realtà ineguagliabile. Grazie al supporto della Rete collaborativa e partecipativa con la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle', il Comitato di Quartiere Ca'Ossi, il Centro Sociale Primavera e l'Associazione Culturale 4Live, tutte di Forlì, oltre alla Fumettomania Factory di Barcellona P.G. Messina, con l'attività di volontariato da parte dello Staff FumettoDanteca vede la produzione mondiale della Nona Arte dedicata a Dante e la sua Opera gratuitamente disponibile per gli interessati". Apertura pubblica gratuita per il pomeriggio di domenica 16 giugno dalle 14 alle 18 e aperture su richiesta, previo accordo, nelle giornate dal lunedì al sabato. Albi a fumetti generici in omaggio, fino ad esaurimento per il pubblico. Per informazioni 3393085390 (orario 10/18) FumettoDANTEca@fanzineitaliane.it