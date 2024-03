La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub e l'immancabile 'April Fool's Day - Pesce d'Aprile'

'April Fool's Day - Pesce d'Aprile' per l'ennesimo anno alla Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub sarà presente con l'arrivo del primo di aprile anche il 'pesce d’aprile' fumettato, il giorno degli scherzi. Con una esclusiva e divertente esposizione di fumetti, aggiornata e ampliata nella galleria online, con personaggi fumettistici dalla simpatia consolidata quali gli italiani Topolino, Paperino, Cucciolo, Tiramolla, Lupettino, Geppo, Topo Gigio oltre alle riviste come Corriere dei Piccoli, Monello, Intrepido, Il Giornalino e molte altre, gli esteri Superman, Batman, Spirit, Asterix, Blondie, Nency, l'immancabile Charlie Brown e altri ancora tutti da vedere ridere. Nel pomeriggio di lunedì 1 aprile, con l'apertura gratuita straordinaria pubblica dalle ore 14:00 alle 18:00 verrà proposto presso la sede fumettotecaria visite guidate e consultazioni disponibili per il pubblico. Festeggiamenti per una giornata unica nel suo genere, e ve lo può confermare uno nato proprio il primo aprile. Lo Staff Fumettoteca Nazionale sarà presente e disponibile per tutti gli interessati. "Cosa risaputa è che il primo aprile, in tutto il mondo, bisogna stare attenti agli scherzi che gli amici più burloni decidono di fare, come ogni anno, è il giorno in cui tutti gli scherzi sono leciti, sia quelli fatti che quelli subiti - afferma il direttore Gian Luca Umiliacchi -. E allora, grandi e piccoli, c'è da aspettarsi quantomeno di ricevere, se non appendere, proprio come i divertenti personaggi dei fumetti, il pesce di carta sulla vostra schiena, la Fumettoteca Nazionale per venire incontro a questa vostra esigenza ha inserito la sagoma ritagliabile del pesce cartaceo proprio nella mostra online, in attesa di essere scaricato e ben usato. Il pesce è infatti l’animale che involontariamente è diventato il simbolo di questo giorno e, nonostante si tratti di un’usanza nota, non vi è certezza circa le sue origini, un significato che egli stesso può passare come un tipico pesce d'aprile. In omaggio, fino ad esaurimento, fumetti per tutti i presenti. Info: 3393085390 (orario 10/18)".