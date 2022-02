La Fumettoteca regionale al suo terzo anniversario: apertura straordinaria con fumetti in omaggio

Il 23 febbraio 2019, è stata inaugurata a Forlì la prima Fumettoteca della Regione Emilia-Romagna, seconda d'Italia, con tanto impegno di volontariato e alcune migliaia di fumetti. Nel 2022 ricorre il terzo anniversario. "Un successo sempre più crescente, con molta partecipazioni da parte dei forlivesi e non solo - afferma il fumettotecario GianLuca Umiliacchi -, riscontro della grande validità di questa esclusiva realtà sono le ininterrotte donazioni che hanno portato il parco documentazione fumettistica a ben oltre 41.000 fumetti. L'interesse che la città di Forlì, ovvero i forlivesi, hanno rivolto alla Fumettoteca, per la sua professionalità, la serietà, gli esclusivi servizi e il suo accattivante contenuto, oltre ai prestiti, gli incontri, le visite guidate e la costante attività di volontariato per corsi di fumetto, eventi, iniziative e manifestazioni dedicata al mondo della Nona Arte, è un segno tangibile non solo come valore aggiunto ma, bensì, ciò che fa la differenza per Forlì".

Un anniversario, targato 2022, con grande disponibilità, serietà e professionalità da parte dello Staff Fumettoteca sempre gratuitamente impegnato per la cittadinanza, e scusate se è poco. Mercoledì 23 febbraio la ricorrenza vede l'apertura straordinaria, dalle ore 14:00 alle 18:00, della sede fumettotecaria con visita guidata per tutti i cittadini interessati, con fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per tutto il pubblico. Informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it.