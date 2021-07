La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle" si accende di Rosa con "Fumetti Rosa in Notte Rosa!"

La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle", per l'ennesimo anno, si tinge di rosa per il Capodanno dell’estate italiana. Forlì vedrà, venerdì 30 e sabato 31 luglio, la sede fumettotecaria ospitare, in contemporanea con tutti gli altri eventi, due aperture pubbliche straordinarie in notturna, ovvero dalle 20.00 alle 24.00, con una proposta espositiva consultabile realizzata appositamente per la manifestazione romagnola, dal titolo "Fumetti Rosa in Notte Rosa!".

In questa edizione targata 2021 non manca come protagonista anche il fumetto, con tutte le declinazioni di rosa, dal rosa femminile, al rosa personaggio, sia esso donna, ragazza o altro, come appunto la Pantera Rosa, fino al rosa dell'amore. La tematica rosa abbraccia tutto il medium fumettistico, dai paperi disneyani fino all'oscura figura diabolika, il rosa è una cromia, oltre che una bellissima pianta, carica di significato intrinseco, spetta al lettore comprenderlo. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico.

Non mancheranno prodotti suggestivi come le copertine rosa di Diabolik o la rosa Valentina, tanto per citare. Una attività, quella fumettotecaria sensibile ai cambiamenti, sempre all’avanguardia nel lanciare nuove idee, ma in grado di valorizzare anche le tradizioni fumettistiche. Il fumetto è in grado di contraddistinguersi non solo per il colore esterno, rosa o rosso che sia, ma in particolar modo per il contenuto, per il concetto interiore e per il messaggio che trasmette. L’obiettivo di questa iniziativa è proprio quello di riscoprire le relazioni e ritrovare il piacere di stare insieme, uniti anche solo per leggere o parlare di fumetti.

Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.





