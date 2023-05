La Fumettoteca Regionale celebra l'autore Massimo Cavezzali

Nell'esclusiva sede della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' - Social Community Hub, a Forlì in via Curiel 51, da domenica 14 al 31 maggio, prenderà il via lo spazio allestito con le innumerevoli pubblicazioni fumettistiche del celebre autore Massimo Cavezzali, nato a Ravenna e morto il 10 maggio a Firenze. "Un omaggio con un sincero ricordo che gli esperti fumettotecari donano all'inconfondibile matita graffiante e ironica del ribelle fumettista, grazie all'esposizione consultabile in sede, alla mostra online e anche ad una pubblicazione digitale, a cura della FumettoDanteca International, dedicata al suo atipico personaggio del Sommo Poeta, Dante Alighieri - spiega Gianluca Umiliacchi -. Per l'occasione domenica 14 apertura pubblica straordinaria dalle 14 alle 18, in seguito fino alla fine del mese apertura su richiesta, dove lo Staff Fumettoteca conferma come attraverso le iniziative specifiche, gratuite e aperte a tutta la cittadinanza, le valide proposte socio-culturali di condivisione e incontro offrono la preziosa opportunità di riflettere sul lavoro e le opere degli autori fumettisti, come in questo caso, per considerare con più attenzione il reale valore del loro apporto alla comunità. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per tutto il pubblico".

La storia

L'autore fumettista Massimo Cavezzali, in arte 'Cavez', disegnatore di tante divertenti biografie a fumetti di musicisti, di folgoranti vignette e personaggi esilaranti come la papera sexy Ava o il Dante rivisitato, è morto mercoledì 10 maggio all’età di 73 anni. Nato a Ravenna nel 1950 e fiorentino d’adozione, Cavezzali esordisce negli anni Settanta sulla rivista di fumetti 'Il Mago' per poi in seguito collaborare con i grandi quotidiani quali L’Unità, Paese Sera, La Repubblica, La Stampa, e alle testate fumettistiche Dolly, Il Monello, Comix, Lupo Alberto, Il Grifo, per citarne alcuni. Non va dimenticato che, assieme ad altri giovani autori dell’epoca, tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 ha pubblicato i suoi fumetti in riviste specializzate come Orient Express, Hey Rock, Animal Comic, Cuori Solitari, Futuro Zero, Tam Tam e molte altre. Verso la metà degli anni Novanta la firma Cavez era dappertutto, le vecchie e nuove riviste si fregiano di una sua presenza. Cavezzali, figlio della satira, ha saputo usarla con destrezza, personaggi che attraverso la fisionomia e i balloon dispensavano una saggezza decisiva e tranciante. Suoi lavori noti sono quelli dedicati al Dio col triangolo al posto degli occhi e all’omino con il nasone, pieno del vuoto di se con gli occhi spalancati sul mondo a diffondere con sarcasmo e ironia perle di saggezza. Molti i suoi libri dati alle stampe, pagine che raccolgono le sue vignette e le sue storie a fumetti, fra i quali consigliamo 'A ovest di De Gregori', 'Piglia e Dalla in concerto', 'Rock amore & chewingum' e 'Padre figlio e spirito tanto'. Cavezzali si è dilettato di musica, passione degnamente rispecchiata dalle moltissime caricature, vignette e storie sul tema, come 'Ogni volta che sono Vasco', volume monografico che racconta una versione ironica della biografia del celebre cantante rock Vasco Rossi, per l’editore Coniglio.

"Dalla Fumettoteca Social Community Hub una proposta per il grande pubblico, ricca di spunti e suggestioni sempre nuove, dove il fumetto gioca un ruolo sociale importante che, grazie all'esclusivo evento, permette l'esplorazione di pubblicazioni e stampati con temi e argomenti diversi ma tutti strettamente legati al mondo della Letteratura Disegnata il lavoro di Cavezzali - afferma Umiliacchi -. Dalla sede fumettotecaria, nella terra di Romagna che ha dato i natali a Cavezzali, si consolida un percorso fumettistico dove lo scrigno prezioso della Nona Arte, l'unica Fumettoteca Regionale in Emilia-Romagna, propone una delle tante iniziative culturali dedicate agli autori e all'immenso mondo del fumetto, in grado di attivare sul territorio forlivese l'eccezionale alternativo spazio giovanile, e non solo. Grazie all'impegno gratuito e alla forte volontà dello Staff Fumettoteca, oltre alla consolidata e funzionale Rete di partecipazione collaborativa con la Fanzinoteca d'Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, la 'Biblioteca dei Fumetti', sempre aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, continua ad avere grande parte per integrare il mondo giovanile locale. L'attività di promozione e progettazione, sempre più dinamica, dello Staff Fumettoteca col grande lavoro di volontariato, da 13 anni rende questa unicità gratuitamente disponibile dietro prenotazione per tutti gli interessati". Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.