'Giornata Mondiale della Bicicletta': alla Fumettoteca lo 'Special: monopattino'

Sul monopattino, non più come un tempo, si resta fermi ad attendere di arrivare, così come nei fumetti, specchio della società moderna, la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', come ogni anno, arriva e promuove una originale iniziativa legata al mondo della 'bicicletta fumettata', o meglio come in questo caso delle due ruote nella Letteratura Disegnata. Venerdì 3 giugno in tutto il mondo verrà celebrata il 'World Bicycle Day 2022 - Giornata Mondiale della Bicicletta', istituita da una risoluzione dell'Assemblea dell'Onu, nata per promuovere la bicicletta a livello mondiale. Quindi, senza mai dimenticarsi del motto: 'Se hai voluto la bicicletta, pedala!', grazie ad una specifica mostra online e una apertura pubblica straordinaria per il 3 giugno dalle 14 alle 18, come tutti gli anni 'Fumetto & Bicicletta' è presente all'evento col 'Special: monopattino' una proposta speciale dedicata al mondo delle piccole due ruote, ovvero uno spaccato della produzione fumettistica legata al veicolo a spinta di piedi, un tempo, e a motore elettrico oggi. Una specifica proposta che si ricollega alla Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo sociale e mondiale.

"L'iniziativa, in sede e online, presenta sopra ai più svariati monopattini fumettistici tantissimi personaggi, conosciuti o meno, nazionali e esteri. Personaggi che vanno da Topolino a Paperino, da Tintin all'Orso Yoghi, e ancora SuperPippo, Tiramolla, la Pimpa, fino a Mister Natural e tanti altri che per divertimento, si cimentano nello spingersi col piede lungo il percorso fumettato sopra monopattini tipici o astrusi - afferma l'esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi -. La proposta verte sui seguenti punti degli Obbiettivi Sostenibili, Salute e Benessere, Città e Comunità Sostenibili, Lotta Contro il Cambiamento Climatico e Partnership per gli Obiettivi. Un piccolo passo per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. Ovviamente sono molti, più di quanto si possa immaginare, i fumetti posti su due ruote, ovvero con l'uso della bicicletta chinata, come la fotografa Valentina, di Crepax, appassionata di bici, il dinamico duo Calvin e Hobbes, anche Diabolik come via di fuga usa biciclette e ciclisti stesi sull’asfalto, ovviamente è solo uno dei suoi tanti trucchi, semplici sagome gonfiabili messe per fermare la polizia! Per chi non lo sa, a Forlì c'è l'Associazione Fiab Amici della Bicicletta di Forlì, una organizzazione di tutela ambientale, con la quale la Fumettoteca ha già collaborato, che ha come obiettivo principale la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico".

La Fiab è un'organizzazione ambientalista e le sue federazione, così come quella di Forlì, hanno lo scopo di promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano per migliorare traffico e ambiente urbano, sia la pratica dell'escursionismo in bicicletta, vale a dire di una forma di turismo particolarmente rispettosa dell’ambiente. Tra le altre virtù riconosciute alla bici, salta all'occhio come la bici venga definita 'Un simbolo di trasporto sostenibile che trasmette un messaggio positivo per incoraggiare il consumo e la produzione sostenibile, ripercuotendosi beneficiatamene sul clima'. Lo scrigno prezioso della Nona Arte, ovvero la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', unica in Emilia Romagna, offre al grande pubblico una delle tante iniziative culturali dedicate al mondo della Letteratura Disegnata grazie all'impegno e la forte volontà dello Staff Fumettoteca, oltre alla consolidata e funzionale Rete con la Fanzinoteca d'Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi, l'Associazione Culturale 4Live, la 'Biblioteca dei Fumetti' è aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, col solo lavoro di volontariato, disponibile dietro prenotazione per tutti gli interessati. Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.

#WorldBicycleDay2022