La Galleria d'Arte Farneti resta aperta e prosegue la sua attività

La Galleria d'Arte Farneti, in via degli Orgogliosi 7/9 a Forlì, in quanto esercizio commerciale e in conformità al Dpcm del 3 novembre, prosegue la sua attività di esposizione e vendita di opere d'arte con "Immagini e immaginario", omaggio a Federico Fellini nel centenario della nascita.

Sono presenti dipinti di Federico Moroni, contemporaneo di Federico Fellini, di Miria Malandri, su inquadrature esplicitamente tratte da film del grande regista e foto, in bianco e nero di Nicoletta Conti: tutte opere interessantissime per la loro significativa ambiguità, sospesa tra realtà e sogno.

Queste ed altre le proposte sempre attuali della Galleria, in cui la regola dell'ingresso contingentato si trasforma in un apprezzabilissimo stile di visite personalizzate.