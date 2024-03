La ginnastica ritmica protagonista a Forlì con la seconda tappa del Campionato italiano

La ginnastica ritmica a Forlì con la seconda tappa del campionato italiano, mentre a Bologna va in scena la Maratona. Per una Sport Valley sempre in movimento, grazie al cartellone di eventi promosso dalla Regione. Il primo appuntamento a Forlì, sabato 2 e domenica 3 marzo, con il Campionato nazionale di serie A1, A2 e B di ginnastica ritmica, frutto di un accordo triennale tra Regione e Federginnastica. Scenderanno in pedana 36 squadre, 12 per serie, iniziando con la A2 il sabato pomeriggio alle 15, proseguendo con la A1 alle 18:30 e infine domenica mattina sarà la volta della Serie B.

Ginnaste provenienti da tutta Italia , ma anche le migliori ginnaste del panorama internazionale si sfideranno in quello che viene definito il Campionato più bello del mondo. Ogni squadra alterna quattro atlete a cerchio, palla,clavette e nastro e la somma dei singoli punteggi determina la classifica finale del team. Ad ogni posizione in classifica vengono assegnati dei punti speciali che sommati, determinano la classifica della tappa. La somma dei punti delle prime tre tappe fornirà la classifica della regular season del Campionato.

C’è grande attesa per le azzurre che nel 2023 hanno conseguito importanti risultati a livello internazionale. Attesissima la campionessa del mondo Sofia Raffaeli che assieme a Milena Baldassarri difenderà i colori della Ginnastica Fabriano, che nelle ultime sette edizioni si è aggiudicata lo scettro di squadra Campione d’Italia: le due azzurre presenteranno nel corso delle prove di Regular Season i nuovi esercizi preparati per le prossime Olimpiadi di Parigi.

Non mancheranno anche le Big della scena internazionale, con molti nomi provenienti da tutta Europa che parteciperanno al Campionato di Serie A1 e A2, come la stella ucraina Viktoriia Onoprienko, in gara con l’Armonia d’Abruzzo e della veterana Ekaterina Vedeneeva dalla Slovenia. New entry la romena Amalia Lica, la polacca Liliana Lewinska e Elzhana Taniyeva dall’ Uzbekistan, e infine la ginnasta straniera della squadra di Gymnica 96 la promettente nuova stella ungherese Hanna Panna Weisner. I biglietti saranno acquistabili presso la biglietteria dell'Arena a partire dal sabato pomeriggio: biglietto intero 15 euro, gratuito fino ai 6 anni. La biglietteria aprirà dalle 10 alle 11 il sabato mattina e dalle 13:30 in poi, la domenica invece la biglietteria aprirà dalle 9.