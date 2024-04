La giornalista Serena Bortone presenta a Forlì il suo libro “A te vicino così dolce”

La Mondadori bookstore del Mega Forlì organizza a maggio un importante calendario di “Incontri con gli Autori”. Il primo appuntamento è per martedì 7 maggio alle ore 18.00, presso la sala menouno con Serena Bortone che presenterà il suo primo romanzo “A te vicino così dolce” (Rizzoli).

Una storia di amore e di amicizia ambientata a Roma alla fine degli anni ’80, raccontata con una prosa graffiante e fresca, una stagione della vita in cui i sentimenti sembrano prevalere su tutto, trascinandoci in un vortice oscillante tra illusione e bruschi ritorni alla realtà. E ci consegna il ritratto di una generazione che scopre di non essere mai stata così libera come le hanno fatto credere.

Serena Bortone è giornalista, autrice e conduttrice televisiva di programmi RAI. Attualmente conduce “Chesarà…” in onda su RaiTre. Dialoga con l’autrice Corrado Ravaioli.

Per prenotazioni o informazioni: Mondadori bookstore Forlì, telefono 0543 034974 oppure whatsapp 345 9415967