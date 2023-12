La giovane Asya Dall'Agata espone nella sua città natale: “Chiama colui che ama/Call the lover" alla Galleria Wundergrafik

La Galleria Wundergrafik inaugura sabato 16 dicembre alle ore 16:30 presso la propria sede di via Leone Cobelli 34, la mostra di Asya Dall’Agata, dal titolo “Chiama colui che ama / Call the lover", curata da Davide Boschini. Asya Dall'Agata torna nella sua città natale dopo un ciclo di formazione artistica nel Regno Unito. ed esordisce con una personale nella quale indaga approfonditamente la figura maschile come soggetto pittorico, in netto contrasto con il cliché letterario ed artistico, che rappresenta l'oggetto d'amore tipicamente al femminile. Questo ribaltamento dei piani risulta inatteso e ricercato, lasciando spazio a contorni volutamente non finiti, per dare modo allo spettatore di immergersi nelle singole opere, rispettando appieno l'intimità dell'uomo ritratto nei dipinti.

L'esposizione sarà poi visitabile gratuitamente fino al 23 dicembre, con i seguenti orari: 10:30 - 13 / 16:30 - 19. Ulteriori informazioni: info@wundergrafik.com, cell. 351 7496266