La Giovane Orchestra Angelo Masini si esibisce per il concerto di fine anno

Concerto di fine anno scolastico della Giovane Orchestra Angelo Masini diretta dal maestro Fausto Fiorentini, che si terrà il martedì 18 giugno alle ore 21,00 presso la Rocca di Ravaldino. Questo concerto, culmine di un anno di impegno e di crescita artistica, vuole evidenziare i progressi degli studenti e la dedizione dei loro insegnanti e rappresenta un'occasione importante per la nostra città di assistere a performance che spaziano dalla musica classica alla musica pop.

La mission del Masini è quella di coltivare il talento musicale e di promuovere l'amore per la musica in un ambiente di apprendimento positivo e stimolante. Fondato nel 1926, l’Istituto Musicale offre una vasta gamma di corsi e attività musicali per studenti di tutte le età e livelli di esperienza.