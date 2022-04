La giovane Sofia Giovannetti racconta il bullismo nel libro "Il sole splende sempre se lo hai dentro"

Martedì 12 aprile, alle ore 18.30, presso il Terzo Tempo Caffè, all'interno del polisportivo comunale di Vecchiazzano, verrà presentato il romanzo "Il sole splende sempre se lo hai dentro" di Sofia Giovannetti, Edit Sapim 2021; un libro che parla del bullismo e dei giovani che ne sono vittime. Insieme all'autrice interverranno Luciano Ravaioli, Giulia Grimaldi e Gabriele Zelli.

La pubblicazione del libro di Sofia Giovannetti è stata resa possibile grazie al Lions Club Forlì Host che da diversi anni promuove iniziative nelle scuole per contrastare il bullismo e il cyberbullismo. Corsi per insegnanti, conferenze e opera di sensibilizzazione sono stati i momenti che hanno caratterizzato l'attività a livello locale dell'associazione lionistica. È sempre più necessaria un'opera di prevenzione facendo in modo che si acquisisca un atteggiamento responsabile verso il fenomeno del bullismo e dell’uso del web, anche tramite la costituzione di “una rete articolata” tra genitori, ragazzi, insegnanti, forze dell’ordine, psicologi ed altre figure di supporto. Soprattutto nell'ambito della scuola gli insegnanti devono avere la preparazione e gli strumenti necessari per contrastare atteggiamenti di prevaricazione fisica e psicologica fra coetanei con le conseguenze negative che puntualmente si manifestano in chi è costretto a subire soprusi e angherie.

In un mondo sempre più ripiegato su sé stesso per la forzata digitalizzazione causata dalla pandemia, occorre anche che le figure genitoriali si mantengano sempre vigili e nel contempo debbono riprendere, o mantenere, un ruolo attivo nell’educare i figli davanti allo schermo per stare sempre al passo con l’evoluzione della tecnologica, che non sempre ha una finalità positiva. I pericoli del web sono quelli che tragicamente abbiamo imparato a conoscere: i siti, i social network, i video su TikTok e poi la dipendenza da videogame, le conseguenze dell’utilizzo delle tecnologie sui processi cognitivi, gli effetti della DAD, per non parlare di fenomeni peggiori come lo stalking, il cyberstalking, il sexting-revenge porn; tutti fenomeni nati dall’utilizzo distorto dei supporti digitali.

Sofia Giovannetti nasce il 24 settembre 1996 a Forlì. Tra le sue più grandi passioni vi sono le lingue straniere, le attività sociali legate all’intrattenimento e alla didattica, i viaggi, il mare, l'ascoltare musica e la scrittura. Da poche settimane ha conseguito la laurea magistrale in Didattica delle Lingue e delle Letterature Straniere presso l'Università di Ferrara con una tesi dal titolo"Lo spagnolo del turismo: una proposta didattica".

