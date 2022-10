La grande mostra fotografica al San Domenico "Civilization" aperta anche nel weekend di Ognissanti

Sarà aperta anche lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre la grande mostra "Civilization: Vivere, Sopravvivere, Buon Vivere ", ospite dei Musei San Domenico di Forlì, così da dare la possibilità al pubblico di approfittare della Festa di Ognissanti per visitare uno dei progetti fotografici più originali e complessi degli ultimi anni. Con le 300 immagini di oltre 130 fotografe e fotografi provenienti dai cinque continenti, "Civilization" racconta la civiltà del XXI secolo vista come grande impresa collettiva, capace di produrre innovazioni, scoperte e opportunità senza precedenti ma anche rischi e minacce alla sopravvivenza stessa dell’umanità.

Obiettivo fondamentale di "Civilization" è quello di far riflettere sulle conseguenze del modo di vivere della società contemporanea, presentando immagini sempre originali e spettacolari del modo in cui produciamo e consumiamo, lavoriamo e giochiamo, viaggiamo e abitiamo, pensiamo e creiamo, collaboriamo e ci scontriamo, delle grandi conquiste tecnologiche, degli interventi dell’uomo sull’ambiente, dei grandi fenomeni di aggregazione e dei movimenti fisici ed immateriali che caratterizzano il mondo in cui viviamo.

La mostra è co-prodotta dalla Foundation for the Exhibition of Photography (Minneapolis, New York, Parigi, Losanna) e dal National Museum of Modern and Contemporary Art of Korea di Seoul e promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì e realizzata da Civitas Srl.