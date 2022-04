La grande storia del ciclismo meldolese raccontata in un libro: la presentazione

Prezzo non disponibile

Sabato 30 aprile, alle ore 16.00, la Sala Consiliare in Municipio a Meldola ospita la presentazione del libro "Pagine di gloria. Delle attività ciclistiche meldolesi" curato da Romano Donati con la collaborazione di Tonino Simoncelli e Aurora Bombacci.

Gli autori illustreranno la grande storia del ciclismo meldolese raccolta nelle pagine del volume che contiene un importante patrimonio documentale e fotografico a testimonianza dell'amore della Città per questo leggendario sport. “Pagine di Gloria” del Ciclismo Meldolese narra la passione per le due ruote dei meldolesi attraverso la descrizione delle corse ciclistiche, delle Società agonistiche ed amatoriali, degli atleti e dei campioni che hanno caratterizzato ed animato il nostro paese fin dagli anni venti del secolo scorso.

Il Sindaco Roberto Cavallucci nel ringraziare i curatori del volume per l'appassionata ricerca svolta e gli sponsor dell’iniziativa evidenzia come "attraverso le pagine del libro ci venga restituita la lunga e gloriosa tradizione meldolese per le due ruote".