La Sala San Luigi riparte al Buon Vivere 2023: proiezione del docufilm "Antropocene"

Per riflettere sul tema del cambiamento climatico e dell'impatto che le attività dell’uomo hanno sull’equilibrio ecologico, la Sala San Luigi, in collaborazione con al Cooperativa Equamente Altromercato di Forlì, propone nell'ambito del Festival del Buon Vivere 2023 l'evento "ANTROPOCENE: QUALE FUTURO PER IL NOSTRO PIANETA", in programma giovedì 28 settembre alle ore 20.30 presso l'Arena del Buon Vivere.

Sarà proposta la proiezione del film-documentario "ANTROPOCENE. L'EPOCA UMANA" in modalità SILENT CINEMA, con l'ausilio di cuffie e possibilità di scelta della lingua di fruizione (italiano o inglese). Codiretto da Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier ed Edward Burtynsky e realizzato nell’arco di quattro anni, ANTROPOCENE è una riflessione cinematografica sul massiccio intervento dell’uomo nella riconfigurazione del pianeta.



Evento gratuito con possibilità di prenotare le cuffie al link: https://bit.ly/bv23silentcinema