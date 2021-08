La leadeship nello sport: incontro con Stefano Domenicali, Giuseppe Marotta e Ettore Messina

Martedì 7 settembre il teatro Diego Fabbri ospiterà, a partire dalle 18, un Experience Colloquia dedicato alla leadership prendendo a modello il mondo dello sport.

L'incontro, introdotto e moderato da Matteo Marani (giornalista e presidente della Fondazione Museo del Calcio), vedrà la partecipazione di Stefano Domenicali (presidente e amministratore delegato del Formula One Group), Giuseppe Marotta (amministratore delegato dell'Inter e consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A) e Ettore Messina (tecnico dell'Olimpia Milano, tra gli allenatori che hanno vinto il maggior numero di titoli con i club).

Per poter partecipare all'incontro - con ingresso libero a prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti - occorre scrivere una e.mail a eventi@fondazionecariforli.it (max 2 posti per richiedente). Per accedere al teatro, come da norme nazionali, è necessario il green pass.

L'incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali sociale della Fondazione.