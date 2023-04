La lirica in campo nel ricordo di Dino Amadori: a Terra del Sole il concerto benefico “La cura del corpo e la cura dell’anima”

“La cura del corpo e la cura dell’anima” è il concerto lirico-vocale in programma domenica 16 aprile a Terra del Sole presso la Chiesa di Santa Reparata alle 17,00, per celebrare la memoria di un luminare della scienza medica, nel mese del suo compleanno e nel terzo anniversario dalla sua scomparsa. L’evento organizzato dalla Associazione Dino Amadori in collaborazione con l’Associazione di prosa e lirica Carlo Alberto Cappelli, di Rocca San Casciano, è stato fortemente voluto da Dodo Frattagli, presidente della Associazione Carlo Alberto Cappelli ed esperto di musica lirica, per rendere omaggio al professor Dino Amadori.

Protagonisti dell’evento saranno i musicisti di fama internazionale: Renata Campanella soprano, Simone Mugnaini tenore, Marzio Giossi baritono, Lucio Carpani maestro accompagnatore, con l’intervento del maestro Mauro Ditante, tromba. Presenterà il musicologo Daniele Rubboli.

Il progetto “Arte&RicercaScientifica”, voluto dalla Associazione Dino Amadori, coniuga i valori, le emozioni e il fascino dell’arte con quelli della ricerca, e si ripropone di sensibilizzare sull’importanza della ricerca con iniziative come quelle del prossimo 16 aprile. "Divulgare e sensibilizzare e diffondere l’importanza della ricerca scientifica - spiega il presidente Giovanni Amadori - è sempre stato un punto fermo per mio padre ed oggi è mission della Associazione lui dedicata, volta a diffondere e divulgare i valori della ricerca medico scientifica sempre attraverso nuovi stimoli e strumenti per veicolarne la consapevolezza dell’importanza che essa porta con sé: la ricerca è l’unico strumento per evolvere e progredire. Tutto ciò può certamente avvenire creando sinergia tra arte e ricerca scientifica: infatti così come l’arte da sempre “provoca e sconvolge” la ricerca medico scientifica nella sua evoluzione in effetti sempre pure ci “sconvolge”, rivoluzionando e spesso invertendo regole precostituite, alla stregua della sua capacità di “sorprenderci” con le scoperte ed evoluzioni che porta per definizione con sé". “Mi è venuto naturale ideare il progetto “Arte&RicercaScientifica” - già presentato a Firenze nel gennaio di quest’anno – quando il Sindaco Zattini mi espose la sua volontà di intitolare i Giardini dei Musei San Domenico a mio padre. Perpetuare il ricordo e l’opera di mio padre in un contesto tanto importante che traspira arte per definizione, ha quindi trovato un’ovvia evoluzione in questo progetto che verrà presentato nel concerto lirico vocale ”, conclude.

Il concerto avrà il Patrocinio dei Comuni di Castrocaro e Terra del Sole, del Comune di Forlì e del Comune di Rocca San Casciano, della Pro Loco di Corniolo e Campigna e di Avis Comunale Forlì ed Avis Castrocaro e Terra del Sole. Oltre al Patrocinio di Loto, Associazione per la ricerca contro i tumori ginecologici, ove il Dott. Andrea Amadori – vice presidente della Associazione Dino Amadori Ets – è direttore scientifico del comitato territoriale forlivese.



Ingresso offerta libera a sostegno dell’Associazione Dino Amadori.