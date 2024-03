La magia dell'opera a Forlì con Daniela Pini e Davide Burani

Lunedì 8 aprile alle 21, la Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale Masini ospita un altro appuntamento di "Forlì Grande Musica - Primavera", la rassegna musicale organizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con Young Musicians European Orchestra (Ymeo), con Evviva l’Opera!, un concerto lirico che celebra la magia dell’opera, con la voce della celebre mezzosoprano Daniela Pini e l’arpa di Davide Burani, tra i migliori arpisti italiani.

La magia che l’Opera mantiene ormai da più di quattro secoli nei confronti di schiere di appassionati in tutto il mondo è qualcosa che lascia stupiti. Nessuno spettacolo o forma musicale è mai durata tanto e ha mai avuto tanto successo. Ed è questa magia che la voce di Daniela Pini e l’arpa di Davide Burani riprodurranno in questo bel concerto dal programma molto accattivante, un viaggio che tocca le arie e gli intermezzi più belli del melodramma, dal Settecento di Mozart all’Ottocento di Bizet, passando per Rossini, Donizetti, Verdi e Saint-Saëns.

Più volte ospite del festival che nel 2021 l’ha omaggiata con il Premio alla Carriera ERF, Daniela Pini è dotata di una grandissima duttilità vocale tale da consentirle di spaziare indifferentemente dalla musica Barocca a quella contemporanea, e può vantare un repertorio di oltre 60 titoli. Si è esibita nelle maggiori sedi concertistiche, lavorando con direttori come R. Abbado e Y. Temirkanov, e con registi come Gabriele Lavia, Dario Fo, Lina Wertmuller e Ettore Scola. Recentemente ha calcato i palcoscenici del Teatro Costanzi di Roma, del Bayerische Staatsoper di Monaco e ha rappresentato l’Italia nel concerto di apertura del 18° Festival delle arti presso il National Centre For the Performing Arts di Pechino. Si è esibita, riscuotendo grande successo, al Musikverein di Vienna e al Bunka Kaikan di Tokyo diretta dal Maestro Riccardo Muti.

Considerato tra i migliori arpisti italiani, il modenese Davide Burani è la prima arpa della Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti” ed è un apprezzato solista. Perfezionatosi con Ieuan Jones, Fabrice Pierre e Judith Liber, si è imposto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Negli anni ha suonato il tutto il mondo (Africa, Giappone, Cina…) e tra le collaborazioni vanta anche quella con la Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma. Davide Burani è attualmente anche insegnante, presso il Conservatorio Achille Peri di Reggio Emilia.

"Forlì Grande Musica - Primavera" si chiuderà il 22 aprile (ore 21.00) sempre presso la Sala Sangiorgi, con il piano solo di Andrea Padova compositore e docente di chiara fama, noto soprattutto per le sue incisioni bachiane, qui alle prese con un concerto molto particolare dal titolo “Liszt, l’Opera e l’Italia”, che presenta tante trascrizioni che Liszt ha fatto di brani d’opera, alternati a brani composti esplicitamente per pianoforte.

Per maggiori informazioni, si prega di contattare ERF - Emilia Romagna Festival: 0542 25747- info@erfestival.org

Biglietto unico € 5 - Biglietto scontato € 1 fino a 10 anni (prenotabili esclusivamente contattando ERF 0542 25747)

MUSICA A 1 EURO: Per tutti gli studenti delle scuole forlivesi (elementari, secondarie, allievi dell’Istituto Masini fino a 19 anni) Tutti i biglietti € 1. Prevendite e prenotazioni telefoniche su Vivaticket e a ERF 0542 25747 (lun-ven ore 9-13 e 14.30-18.30)