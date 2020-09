La Maratona Alzheimer fa tappa a Forlì

Le 42 bandiere chilometriche di Maratona Alzheimer lasciano il percorso romagnolo dalle colline al mare, per arrivare nelle piazze italiane. Una Maratona Diffusa che porterà il messaggio di solidarietà e sensibilizzazione verso la malattia.

L’evento Maratona Diffusa, alla sua prima edizione, nasce per proseguire la Grande Marcia per i Diritti, la Cura e la Ricerca Alzheimer, raccogliere fondi dedicati a sostenere le attività di cura in emergenza dell'associazione La Rete Magica O.D.V. e al progetto di ricerca in corso presso la Fondazione Iret di Ozzano Emilia, Bologna, nonché promuovere la prevenzione delle malattie neurodegenerative diffondendo un depliant informativo.

Sabato 19 settembre – dalle 15.00 alle 18.00 - e Lunedì 21 settembre – dalle 9.00 alle 18.00 - nelle postazioni situate nei Giardini Orselli (Piazza delle Erbe/Cavour), sotto le insegne dell'associazione LA RETE MAGICA O.D.V. e la bandiera di Maratona Alzheimer, saranno distribuiti infatti un depliant sulla prevenzione, la maglia simbolo della Maratona Alzheimer 2020 o un pacco di pasta integrale Alce Nero, sponsor dell’iniziativa.

L’ evento raggiungerà in contemporanea le piazze di Roma, Reggio Emilia, Macerata, Modena, Carpi, Parma, Fidenza, Asti, Ravenna, Novara, Mirandola, Palermo, Cesenatico, Cesena, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno e Lugo. La prima bandiera sarà posizionata a Cesenatico, mentre l’ultima a Roma.