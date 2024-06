La menopausa al centro di un incontro negli studi medici di Carpena

La farmacia di Carpena, in via Brando Brandi 54, completa il ciclo di incontri sulla salute femminile legati alle varie fasi della vita della donna. Mercoledì 5 giugno si parlerà di menopausa, come prendersi cura del 'pavimento pelvico' e terapie naturali. L'appuntamento, con ingresso gratuito, si terrà alle 20.30 negli studi medici di via Brandi 58. I partecipanti potranno fare domande per ulteriore approfondimenti. Per la presenza è possibile contattare il numero 054385019. I posti sono limitati.