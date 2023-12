“La milonga del fùtbol”: Federico Buffa sul palco del Mentore di Santa Sofia

Per i non abbonati, ingresso 20 euro, ridotto 18 euro

La stagione 2023/2024 del Teatro Mentore di Santa Sofia si apre mercoledì 13 dicembre alle 21.00 con “La Milonga del Fùtbol” di Federico Buffa. Una carrellata di grandi sportivi raccontati dal giornalista che ha reinventato lo storytelling sportivo, campioni legati da un filo rosso non solo calcistico, ma anche poetico e sociale.

Cesarini fu un funambolo del gol, scoprirà Omar Sivori e lo porterà in Italia. Ci si riferisce a lui quando si parla di “Zona Cesarini”, per aver segnato alcuni gol negli ultimi secondi prima del fischio finale. Omar Sivori talentoso e irriverente, incantava l’Argentina degli anni ’50 nel pieno del boom economico. Diego Armando Maradona, el pibe de oro, il più grande di sempre, col suo calcio spettacolare e fantasioso divenne un idolo degli anni ‘80 –‘90 per un popolo che usciva dai problemi della recessione e della dittatura del Generale Videla. Storie potenti, intrise di romanticismo e italianità, raccontate dalla voce di Federico Buffa. A impreziosire il racconto, Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto. Regia Pierluigi Iorio con Alessandro Nidi e Mascia Foschi, direzione musicale e musiche originali di Alessandro Nidi, produzione International Music and Arts Renato.

Lo spettacolo è compreso nel carnet di abbonamento. Per i non abbonati, ingresso 20 euro, ridotto 18 euro. Biglietti in vendita anche su vivaticket.com. Per info e prenotazioni: 349 9503847 oppure teatromentore@gmail.com.