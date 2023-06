La moda come linguaggio: incontro al Campus

Giovedì 8 giugno alle ore 18 riprendono gli appuntamenti della rassegna Moda, la profonda superficie dell’umano, organizzata dalla Associazione Nuova Civiltà delle Macchine in collegamento alla Mostra L’arte della Moda, in corso ai musei San Domenico di Forlì.

L’incontro di giovedì 8 giugno si terrà come sempre all’aula 15 del Campus Universitario in viale Corridoni, e affronterà un tema di grande interesse: quello estetico - filosofico e della comunicazione.

La moda come forma e rappresentazione e quindi linguaggio al centro delle relazioni sociali. Ne parleranno Antonella Mascio e Giampaolo Proni dell’Università di Bologna. Al termine dell’incontro, sarà loro donata una grafica a tiratura limitata dell’artista Laura Bellodi, curata da Davide Boschini. Come sempre l’incontro sarà fruibile anche in streaming sul canale YouTube della associazione.