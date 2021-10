“La moglie di Dante” protagonista della prima Domenica delle Mariette

Partenza col botto per le Domeniche delle Mariette, che finalmente riprendono a Casa Artusi dopo un anno di stop imposto dalla pandemia. Il primo appuntamento è fissato per domenica 24 ottobre, alle ore 15,30 e avrà per protagonista una gran donna rimasta per troppo tempo nell’ombra: Gemma Donati, moglie di Dante Alighieri.

Si intitola appunto “La moglie di Dante” il romanzo che la scrittrice Marina Marazza presenterà al pubblico forlimpopolese. Con grande attenzione per la ricostruzione storica e abilità narrativa, Marazza ci racconta la vita e il carattere vitalissimo di Gemma (a cui Dante non ha dedicato nemmeno una riga), restituendoci la figura di una donna straordinaria, degna di stare a fianco del suo ‘sommo’ consorte e di entrare nella schiera delle grandi eroine del passato.

A introdurre l’autrice e a dialogare con lei ci sarà Giovanna Frosini, docente dell’Università per stranieri di Siena, Accademica della Crusca e componente del Comitato Scientifico di Casa Artusi.

Marina Marazza, storica di formazione, ha una vastissima esperienza in campo editoriale (fra le altre cose, ha lavorato per Sperling e Kupfer e Gruppo Fabbri RCS, è stata direttore creativo ed editoriale alla Disney, e nel frattempo ha tradotto una trentina di volumi). Dal 2013 si dedica interamente alla scrittura, soprattutto come autrice di non fiction novel e giornalista specializzata in divulgazione storica, società e costume. Molte delle sue opere sono dedicate a indimenticabili figure femminili, dalla madre di Leonardo da Vinci alla Monaca di Monza, fino alla protagonista di “Io sono la strega”, finalista al Premio Bancarella 2021.

L’incontro si concluderà in dolcezza, con la distribuzione a tutti i partecipanti di scroccadenti (o, per dirla con Dante, cantucci). Per l’occasione, grazie alla galleria “A casa di Paola” nella chiesa dei Servi potrà essere ammirata l’opera “Dante 2021” di Alessandro Turroni.

L’ingresso all’incontro è libero, ma per accedere è richiesto il green pass.

Gli eventi delle Domeniche delle Mariette sono organizzati dall’Associazione delle Mariette di Forlimpopoli e da Casa Artusi, con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.