La montagna e i suoi mestieri: in Campigna torna "Dal bosco al desco"

Domenica 20 agosto, in Campigna torna "Dal bosco al desco", il tradizionale appuntamento con la manifestazione dedicata alla montagna e ai suoi mestieri. In mattinata, alle 9:00 si parte con l' escursione con il Gruppo Escursionistico "la Lama"e con gli stand gastronomici e il mercatino dalle 10.

Per i più piccoli, a partire dalle 12: 30 sarà possibile sperimentale le passeggiate sull'asinello. Nel pomeriggio, dalle14:30, via all'esecuzione di sculture in legno e dimostrazione della tradizionale lavorazione dei tronchi e dalle 16 la gara di 'segone' a due mani, seguita dalla musica con Corpo bandistico "C.Roveroni" di S.Sofia