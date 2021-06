"La morte di Dante, un enigma svelato", intervista a Roberto Balzani all'Arena San Domenico

Prezzo non disponibile

In occasione della recente uscita dell'ultimo libro del professor Roberto Balzani sul mistero delle Ossa di Dante, mercoledi 23 giugno alle 21, nell'arena estiva del San Domenico, si terrà un'intervista condotta dal giornalista Pietro Caruso all'autore. Il romanzo di Balzani, equamente diviso fra fiction narrativa e effettiva realtà, cronaca e storia sarà anche un'occasione di riflessione per come le città che hanno conservato la memoria di Dante l'hanno saputa gestire nel corso del tempo fra ironie, aneddoti e vera custodia.

L'evento fa parte degli eventi collaterali della mostra su Dante in corso ai Musei San Domenico promossa dalla Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forli. L'iniziativa è promossa dal circolo Acli "Lamberto Valli".

Per adesioni e prenotazioni alla serata

335 5613079

