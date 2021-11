Per il Festival L'Occidente nel Labirinto, cineforum sul film "La Mosca" di Cronenberg

In occasione di un altro degli eventi del Festival L'Occidente nel Labirinto. XXI Edizione che ha per tema questo anno "Dall'Uomo Vitruviano all'Homo Technologicus. Menti e corpi del Terzo Millennio fra utopie e distopie" promosso dal circolo Acli Lamberto Vallli di Forlì, si terrà mercoledì 17 novembre alle 20.45 la proiezione del film La Mosca regia di David Cronenberg (Usa, 1986), alla Sala San Luigi.

Il film, che ebbe come principali protagonisti Jeff Goldblum, Geena Davis, Johnb Getz pone il problema dell'ambizione della scienza a confronto con la complessità della natura e come esista una dialettica fra scienza e natura che ne mette in risalto la sfida e la difficoltà. L'occasione che un film horror apre in realtà ad una serie di considerazioni collaterali sulle trasformazioni genetiche e sulle complesse iterazioni fra macchine e corpo.

Al termine del film i commenti di Gianfranco Miro Gori, critico cinematografico e Pietro Caruso, giornalista e saggista.