La mostra "Gusto! Gli Italiani a tavola: 1970-2050" approda a Casa Artusi

In occasione della Festa Artusiana (22-30 giugno) a Casa Artusi è allestita la mostra "Gusto! Gli Italiani a tavola: 1970-2050" a cura di Massimo Montanari e Laura Lazzaroni - M9 - Museo del ’900 Venezia Mestre. L'esposizione racconta come la relazione tra gli italiani e il cibo sia profondamente mutata in questi ultimi decenni, con un cambio di paradigma decisivo tra l’immagine tradizionale della cucina nazionale e una relazione sempre più complessa, segmentata e contraddittoria di un Paese che si sta trasformando nelle proprie abitudini, nei propri consumi e nella composizione sociale.

Al centro della riflessione, la parola “gusto”, che meglio rappresenta il rapporto tra individuo e società, quell’insieme inscindibile tra piacere individuale e condivisione collettiva, meccanismi nutrizionali e fenomeni culturali, capace di rappresentare la complessità dei temi legati al cibo.

INGRESSO LIBERO DALLE 18 ALLE 23. Visita guidata gratuita alle ore 18:30 su prenotazione. Per info e prenotazioni info@casartusi.it +39 349 8401818