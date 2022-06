La mostra 'L'anziano nel fumetto' al Parco delle Stagioni

Per domenica 26 giugno, nel contesto della 'Festa di Inizio Estate' realizzata dalla casa di riposo Casa Mia, la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', aderisce con una collaborazione partecipativa, promuovendo l'originale esposizione legata al mondo degli anziani & fumetti, la mostra dal titolo 'L'anziano nel fumetto'.

Con la partecipazione del Comitato di Quartiere Ca'Ossi, presso il Parco delle Stagioni, ingresso via Curiel, dalle ore 15:00 un invito cittadino con tante e variegate le proposte, dalle mostre, oltre la fumettistica anche 'Attività e volti di Casa Mia', al mercatino creativo handmade, dai laboratori per costruire aquiloni, ai Clown Vip Forlì, dal Torneo di Briscola, alle attività cinofile della Croce Rossa e gli spazi per le presentazioni di pubblicazioni. Il tutto in compagnia dell'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli.

Si tratta di una speciale proposta dedicata all'universo della Terza Età nel contesto della Nona Arte, ovvero uno spaccato della produzione fumettistica legata al mondo degli anziani, proposti da un punto di vista alternativo, grazie al fumetto. Per informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it