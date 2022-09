La mostra 'L'anziano nel fumetto' torna al Parco delle Stagioni

Per domenica, nel contesto della 'Festa di Casa Mia' realizzata dalla casa di riposo Casa Mia, la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', partecipa con una eccezionale esposizione, promuovendo l'originale mostra legata al mondo degli anziani & fumetti, la Mostra dal titolo 'L'anziano nel fumetto'. Con la partecipazione del Comitato di Quartiere Ca'Ossi, al Parco delle Stagioni, ingresso via Curiel, dalle 15 un invito cittadino con tante e variegate le proposte, dalle ,ostre, oltre la fumettistica anche 'Attività e volti di Casa Mia', al Mercatino creativo Handmade, dai laboratori per costruire aquiloni, ai Clown Vip Forlì, dal Torneo di carte, alle attività cinofile della Croce Rossa e gli spazi per le presentazioni di pubblicazioni. Il tutto in compagnia di musica e bel tempo. L'esposizione fumettotecaria è una speciale proposta dedicata all'universo della Terza Età nel contesto della Nona Arte, ovvero uno spaccato della produzione fumettistica legata al mondo degli anziani, proposti da un punto di vista alternativo, grazie al fumetto.

L'esclusiva Mostra espositiva intitolata 'L'Anziano nel fumetto: Personaggi, Comprimari, Spalla comica' è promossa, oltre al Comitato di Quartiere Ca'Ossi, da altre organizzazioni di rilevanza locale che hanno partecipato nella sua realizzazione come partnership, oltre alla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', la Cooperativa Sociale L'Accoglienza e il Centro Sociale "Primavera". Una specifica proposta che si ricollega alla Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile con un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu, e segue obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo sociale e mondiale. Un piccolo passo per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

"Evento innovativo per Forlì da parte dello scrigno prezioso della Nona Arte, ovvero la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', unica in Emilia Romagna, che offre al grande pubblico una delle tante iniziative culturali dedicate al mondo della Letteratura Disegnata grazie all'impegno, la forte volontà e la grande attività di volontariato dello Staff Fumettoteca, oltre alla consolidata e funzionale Rete con la Fanzinoteca d'Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi, l'Associazione Culturale 4Live, la 'Biblioteca dei Fumetti' è aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, col solo lavoro di volontariato, disponibile dietro prenotazione per tutti gli interessati", ricorda l'esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi. Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.