La mostra “Quelli che ci guardano dentro” arriva all’ospedale di Forlì

La mostra itinerante “Quelli che ci guardano dentro”, organizzata dalla Associazione Italiana dei Tecnici di Citologia e Istologia (AITIC), arriva all’ospedale di Forlì, su proposta del dottor Luca Saragoni, delegato ai rapporti con AITIC dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Anatomia Patologica.

"“Quelli che ci guardano dentro” - spiegano gli organizzatori - è un progetto che nasce con l’idea di far conoscere il mondo delle Tecniche di Laboratorio di Anatomia Patologica ad un pubblico che, pur non avendo competenze medico-scientifiche, si è trovato a confrontarsi con l’esito di un referto o una diagnosi citologica o istologica. E’ risaputo che la domanda più frequente che un paziente o un famigliare di un malato si pone, quando deve sottoporti ad un esame citologico semplice come può essere l’analisi citologica del campione urinario, piuttosto che un esame istologico conseguente ad un intervento chirurgico complesso è “come verrà gestito il mio campione biologico?”. AITIC-Academy, gruppo di Studio dell’Associazione Italiana Tecnici di Istologia e Citologia già a partire dal 2020 ha promosso una iniziativa in collaborazione con l’Associazione Intermed-Onlus e LABA (Libera Accademia di Belle Arti) di Brescia per far conoscere le differenti tecniche microscopiche e di allestimento dei preparati, che stanno alla base della valutazione dei campioni citologici ed istologici Obiettivo della iniziativa è quello di far conoscere le Tecniche di Anatomia Patologica, sia in ambito sanitario che alla società civile, attraverso l'organizzazione di incontri e appuntamenti aperti ai professionisti (formazione) ed alla cittadinanza (incontri divulgativi) .

“I pannelli – concludono gli organizzatori - sono stati realizzati a seguito di un contest lanciato sulla pagina facebook di AITIC (cellule come opere d'arte) a cui hanno aderito Patologi e Tecnici di Laboratorio Biomedico che hanno trovato, nelle immagini microscopiche, una similitudine con dipinti e opere di artisti italiani e stranieri.Un ringraziamento particolare va al Dr. Luca Saragoni, Medico-Patologo dell'Anatomia Patologica ed alla Direzione di Presidio, in particolare al Dr. Paolo Masperi, per aver accolto questa "mostra itinerante" proposta da AITIC-Academy che speriamo sarà apprezzata da visitatori e professionisti sanitari dell'Ospedale.”

La mostra resterà esposta nell’atrio del Padiglione Morgagni per circa un mese