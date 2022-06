La musica amima l'area de I Portici: si parte con il Trio Iftode

Martedì 21 giugno, alle ore 21.00, in piazza Orsi Mangelli - Centro Commerciale I Portici, si svolgerà la prima di tre serate di musica e intrattenimento organizzate dalla Cooperativa Sociale TreOttoUno e dal Comitato di Quartiere Musicisti - Grandi Italiani. Sarà il Trio Iftode ad aprire il ciclo di incontri che proseguiranno nei giorni scorsi di martedì 28 giugno con il gruppo The Same Old Shoes e di martedì 5 luglio con Dj set Mattia Lizzy.

Il Trio Iftode eseguirà brani musicali della tradizione popolare romagnola e internazionale. Nell'occasione Gabriele Zelli proporrà aneddoti divertenti sulla Romagna e i romagnoli.

Partecipazione libera.