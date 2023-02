La musica del '900 italiano in un seminario gratuito all'Istituto Masini

All'Istituto musicale Masini si potrà partecipare ad un seminario con Pietro Bonaguri e Alessandro Spazzoli su La musica del '900 italiano per flauto e chitarra. L'appuntamento è per giovedì 2 marzo in Sala Sangiorgi, alle 17,30.

La lezione verterà su analisi tecnica ed esecuzioni dal vivo da parte degli allievi di brani di significativi autori italiani del ‘900. La partecipazione è gratuita.