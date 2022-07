La musica del Junior Winds Campus risuona per Castrocaro e Terra del Sole

Si avvieranno il prossimo 6 luglio le attività del campus per giovani strumentisti a fiato e percussioni organizzato dall’Accademia Italiana del Clarinetto, con la direzione artistica del Maestro Piero Vincenti, sostenuto da Regione Emilia Romagna, Comune di Castrocaro Terme Terra del Sole e Castrumcari Consorzio di Promozione Turistica; con il patrocinio del Conservatorio Maderna di Cesena, di Anbima e di Endas Settore Musica. Il Campus si inserisce all’interno di ClarinettoMania, un importante festival clarinettistico che vedrà protagoniste le città di Castrocaro Terme Terra del Sole, Cesena e Bertinoro.

L’evento ha una duplice veste formativa e performativa. Durante le cinque giornate di attività, decine di ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia saranno impegnate in un percorso di formazione che si svilupperà nei locali dell’Istituto Comprensivo. Al mattino docenti scelti tra i Licei Musicali e Conservatori italiani approfondiranno con loro la tecnica strumentale, mentre al pomeriggio si terrà un laboratorio di musica d’insieme. Il laboratorio sarà tenuto dal Maestro Michele Mangani, musicista, compositore e direttore d’orchestra di fama internazionale, attualmente docente titolare della cattedra di Musica d’insieme per strumenti a fiato del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.

I concerti

Durante queste cinque giornate di intenso studio la città farà da cornice a tre concerti degni di nota. Mercoledì 6, al Chiostro del Palazzo Pretorio, si esibirà l’Italian Clarinet Consort, il coro di clarinetti italiano fondato dallo storico clarinettista Ciro Scarponi, diretto per l’occasione direttamente dal Presidente dell’Accademia Italiana del Clarinetto, il Maestro Piero Vincenti. Musiche di Donizetti, Rieding e Rossini accompagneranno i solisti Michele Gigliotti al clarinetto e Martha Vincenti al violino.

Venerdì 8, al Castello Porta Romana, si esibirà in un recital pianistico Marsida Koni. La concertista albanese, ormai da diversi anni residente in Italia, è stata negli ultimi anni al centro delle attenzioni della critica musicale per essersi imposta con carattere e spiccate doti musicali nel panorama internazionale. Suonerà per l’occasione brani che raccontano l’Albania durante la dittatura di Enver Hoxha in una fusione di suoni e immagini ed interessanti aneddoti.

La chiusura del Festival sarà affidata invece alla ClarinettoMania Junior Band diretta dal Maestro Michele Mangani, con il clarinettista forlivese Michele Fabbrica solista della serata. Il concerto si terrà al giardino Cosimo I De Medici e coinvolgerà tutti gli studenti del campus. I concerti avranno inizio alle ore 21.15 e sono ad ingresso libero.