La 'musica per libere menti' si chiude a Forlì con le star del jazz italiano Giuliani & Bosso

La quarta edizione di “Jazz a Forlì – musica per libere menti”, organizzata dall’Associazione Dai de jazz, prosegue nel suo desiderio di proporre cultura tramite la conoscenza di personaggi che hanno vissuto la loro ricerca musicale nell’ambito del jazz e non solo, e di musicisti che oggi mettono in cantiere nuovi progetti, consapevoli di innervare la route della libertà creativa. Il tutto grazie alla disponibilità del Comune di Forlì e del Ministero della Cultura.

Sabato 19 novembre, giornata conclusiva del festival, nel foyer del Teatro Mazzini alle 17.00 Stefano Zenni, docente e storico del jazz con numerose pubblicazioni al suo attivo (come “Storia del jazz”, 2012), terrà una conferenza su “Peggio di un bastardo: l’autobiografia musicale di Charles Mingus” (nel centenario della nascita del contrabbassista e compositore di Nogales).

Alle 21.15 il Teatro, arricchito dalle foto di Roberto Cifarelli, “4Quarti in jazz”, sarà il luogo dell’esibizione di Giuliani & Bosso, indiscusse star del jazz italiano, in “Connection” (album del 2021), i cui brani per la maggior parte sono nati dalla penna dei due musicisti, il cui sodalizio è frutto di un incontro umano e musicale che dura da anni. Fra i tanti progetti, nel 2013 incisero da co-leader l’album “The golden circle”, dedicato alla musica di Ornette Coleman. Rosario Giuliani, col fraseggio ricco e articolato dei suoi sassofoni, dotato di grande abilità tecnica, da tempo è alla ribalta della scena jazz europea e internazionale. Ha collaborato con personaggi come Richard Galliano (“More than ever, 2004), Gonzalo Rubalcalba, Charlie Haden, Enrico Pieranunzi, Dave Liebman, Enrico Rava, Franco D’Andrea, Joe Locke (“Love in Translation”, 2020), Stefano Bollani, John Patitucci, Joe La Barbera, Daniel Humair, Joey Baron, Flavio Boltro, ma anche Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nicola Piovani, e tanti tanti altri. Fabrizio Bosso, tromba, dotato di una grande padronanza dello strumento, dai registri bassi a quelli acuti, e di una tecnica invidiabile, ha collaborato fin da giovanissimo coi migliori jazzman della scena italiana e oltre, e ha dato vita a diversi progetti, come il Riff Trio con Gianluca Petrella e Franco D’Andrea, gli High Five con Daniele Scannapieco, Julian O. Mazzariello, Luca Mannutza, Pietro Ciancaglini, Lorenzo Tucci, il quartetto a suo nome con Mannutza, Luca Bulgarelli e Tucci. Poi ci sono i duo con Antonello Salis, Luciano Biondini, e successivamente con Mazzariello, da cui è nato un nuovo quartetto con Luca Alemanno e Nicola Angelucci (“Duke”, 2015). Ha fatto parte anche di Complete Communion, guidato da Aldo Romano, della Liberation Orchestra di Charlie Haden in tour in Italia. Poi ci sono le collaborazioni con Stefano Bollani, Maurizio Giammarco, Enrico Pieranunzi, Renato Sellani, Javier Girotto, Marco Tamburini, Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, e tanti tanti altri. Il quartetto, bassless, è completato dalla verve di Alberto Gurrisi all’organo Hammond e dal vigore di Marco Valeri alla batteria.



BIGLIETTERIA: INTERO € 20,00 – RIDOTTO € 15,00 (soci Ass. Culturale dai de jazz - under 20 anni - studenti Scuole e Licei Musicali). PREVENDITA dal 17 ottobre 2022. Tutti i concerti: online su DO IT YOURSELF oppure nicolacataldo@alice.it o SMS/Whatsapp 340 5395208. INFOLINE: 340 5395208