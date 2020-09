La musica per ripartire: la Giovane Orchestra Angelo Masini nel concerto "Risuona Italia"

Giovedì 1 ottobre, in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni, l’Acri (Associazione nazionale di Fondazioni e di Casse di Risparmio) ha promosso un evento dal titolo “RiSuona Italia. Tante piazze, una sola comunità” per dare il segno della ripresa, tutti insieme, dopo i lunghi mesi del lockdown e le difficoltà della ripartenza.

L’evento prevede alle 11 l’esecuzione in simultanea, in tutta Italia (ovvero nelle città sedi di Fondazioni o di Cassa dei Risparmi) dell’Inno alla gioia di Beethoven, che nella città di Forlì sarà eseguito da una formazione da camera della Giovane Orchestra Angelo Masini di Forlì. Il concerto, ospitato nella sede di Arte al Monte, sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook della Fondazione forlivese (www.facebook.com/fondazioneCariForli).

Alle 17 la Giovane Orchestra Angelo Masini di Forlì sarà quindi protagonista di un secondo concerto gratuito offerto a tutta la cittadinanza dalla Fondazione, insieme ad Arte al Monte, sulla terrazza del Parco della Resistenza.