La musica sboccia a San Mercuriale: in concerto Andrea Oliva e Marta Cencini

Inaugura giovedì 29 aprile il cartellone di ForlìMusica Primavera, una rassegna di concerti che accompagnerà il pubblico fino a fine maggio. Il primo appuntamento in programma vede per la prima volta a Forlì Andrea Oliva, straordinario solista e Primo Flauto dell'Orchestra di Santa Cecilia di Roma in un recital con il pianoforte accompagnato dalla pianista Marta Cencini.

Il maestro Oliva si esibirà nella meravigliosa cornice dell’Abbazia di San Mercuriale alle ore 19, ripreso dalle telecamere di Teleromagna e trasmesso nei giorni successivi all'evento sul canale dell’emittente televisiva. Il concerto sarà, in seguito, disponibile sulla piattaforma online del festival. Ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere.

La rassegna prosegue poi domenica 2 maggio con la finale del concorso per giovani musicisti Adotta un Musicista al Teatro Diego Fabbri.