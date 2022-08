"La musica, un ponte tra i popoli": la Giovane Orchestra Paneuropea all'Arena San Domenico

Martedì 23 agosto, alle ore 21, presso l'Arena San Domenico di Forlì, si esibirà la Giovane Orchestra Paneuropea, formata da 50 ragazzi provenienti da undici paesi europei ed extraeuropei aderenti al progetto "La musica, un ponte tra i popoli". I musicisti provengono da Bosnia-Erzegovina, Grecia, Italia, Kosovo, Nord Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Libano.

La performance della Giovane Orchestra Paneuropea affronta due tipologie di repertorio: il repertorio di musica classica, sotto la guida del maestro ?iga Cerar, coadiuvato dal maestro Gioele Sindona; il repertorio di musiche tradizionali e d'autore europee i cui arrangiamenti e direzione sono affidati ai maestri Bardh Jakova e Stefano Bertozzi. Nel primo i ragazzi riconoscono un comune orizzonte di conoscenze all'interno del quale valorizzare le diversità delle tecniche acquisite nei rispettivi contesti di appartenenza; nel secondo, i giovani esecutori hanno invece la possibilità di scoprire aspetti profondi della cultura dei vari paesi, di conoscerne le differenze e le somiglianze, nonché di scoprire le radici di un patrimonio culturale a cui negli ultimi secoli hanno attinto tanti importanti compositori di tutta Europa.

Per info: 3388166089 - 3490542645 - noviart.info@gmail.com. Per conoscere meglio il progetto di No.Vi.Art. (arti per la nonviolenza) "La musica, un ponte tra i popoli", www.musicbridgepeople.com. Ingresso gratuito.