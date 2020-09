La natura al tempo del Coronavirus nelle foto di Giulio Sagradini

Sabato 19 settembre, alle ore 16.30, presso la Sala XC Pacifici, in piazza Saffi 8 a Forlì, si tiene l'inaugurazione della mostra fotografica "Natura in via Costanzo II al tempo del Coronavirus" di Giulio Sagradini, immagini riprese nel periodo della quarantena durante i mesi di marzo e di aprile 2020. Insieme all'autore interverranno Gabriele Zelli e Massimo Milandri. La mostra è visitabile fino al 27 settembre.

Racconta Giulio Sagradini: "La quarantena imposta dal virus e le relative restrizioni di movimento mi hanno spinto a visitare, con la mia fotocamera, il prato dietro la mia abitazione. Si tratta di una piantumazione del 2009, in Via Costanzo II, realizzata come mitigazione ecologica del vicino inceneritore. Si trova in adiacenza ad una strada della zona industriale di Forlì normalmente molto, molto trafficata. Le escursioni in una zona così limitata mi hanno dato la possibilità, con pazienza, di notare, apprezzare e fotografare una piccola vita vegetale e animale che altrimenti non avrei immaginato esserci nonostante in tanti anni che vivo in zona. Pensare che il primo giorno mi ero detto:“ Ci saranno solo margherite!“.

La mostra è visitabile fino al 27 settembre durante i seguenti orari: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00. Ingresso libero nel rispetto delle norme Covid 19.