La non autosufficienza in una società che invecchia sempre più, incontro a Confedilizia

La non autosufficienza, in una società che invecchia sempre più. È il tema che sarà oggetto di approfondimento nel corso del “Salotto informativo” di giovedì 2 marzo alle ore 18 presso la sede di Confedilizia Forlì-Cesena nella Sala “Avv. Veruska Bersani” in via Giorgina Saffi 9. Dopo l’introduzione del presidente provinciale di Confedilizia, Carlo Caselli, interverranno i consulenti assicurativi Vincenzo Bongiorno e Luca Medri. “La tematica proposta - osserva Caselli - ha suscitato notevole interesse anche tra i nostri soci”.

Bongiorno e Medri osservano: “un banale incidente o l'insorgere di una malattia come l'Alzheimer o il Parkinson possono cambiare molte delle abitudini quotidiane, compromettendo la propria indipendenza. La Long Term Care è la soluzione per proteggerti in caso di perdita dell'autosufficienza”. I prossimi salotti programmati si svolgeranno sempre di giovedì: a marzo, il 16 e il 30, e ad aprile il 13.