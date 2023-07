"La nostra musica, la nostra Romagna": a Ladino una serata che abbina divertimento e solidarietà

Mercoledì 26 luglio, alle ore 21.00, nell'area adiacente alla Chiesa di Ladino,a Forlì, si svolgerà una serata organizzata dalla Parrocchia di San Martino in Ladino, in collaborazione l'Associazione di Quartiere Vecchiazzano, Ladino, Massa, dal titolo "La nostra musica, la nostra Romagna". Nell'occasione sarà protagonista il Trio Iftode che nel corso del concerto darà ampio spazio all'esecuzione di brani composti da Carlo Brighi (1853-1915), Carlo Barbieri (1888-1970) e dagli altri musicisti romagnoli.



La serata sarà condotta da Gabriele Zelli che racconterà aneddoti sulla Romagna e sui romagnoli. Nell'occasione sarà possibile acquistare il libro "Un n'è mai témp par muriì"di Mario Vespignani (10 euro). Il ricavato della vendita del volume, che contiene 62 zirudële e poesie in dialetto romagnolo, sarà interamente devoluto all'Istituto Prati per iniziative a sostegno degli alluvionati.

Partecipazione libera. Non occorre prenotare. Per informazioni Gabriele Zelli: 3493737026.