"La notte degli Oscar": al pattinodromo il gran galà di fine stagione del Forlì Roller

Il pattinodromo di viale Spazzoli ospiterà domenica 25 giugno, a partire dalle 20, "La notte degli Oscar", il gran galà di fine stagione di tutti gli atleti del Forlì Roller. E' previsto uno spettacolo di 180 ragazzi, un tema difficile da proporre e coreografare sui sui pattini. Le più prestigiose colonne sonore tratte da film che hanno fatto la storia dell'ottava arte da cui lo staff tecnico-coreografico ha ricavato intrecci figure patos divertimento. Tutti in pista dagli atleti in partenza per i campionati italiani ai piccoli entrati a settembre scorso: un mix di colori, un grande lavoro che ha coinvolto i Genitori le Famiglie.