La Notte Europea dei Ricercatori nei Campus guarda al Rianscimento: a Forlì e Predappio viaggio tra i laboratori

La Notte Europea dei Ricercatori torna anche nel 2021 a Bologna, nelle sedi romagnole dei campus universitari (Cesena e Cesenatico, Forlì e Predappio, Ravenna e Rimini) e, per la prima volta, anche a Ferrara. La Comunità Europea per il sesto anno consecutivo ha finanziato il progetto Society che quest’anno propone come tema portante il Rinascimento, per suggerire che, dopo la crisi, la rinascita è possibile cambiando prospettiva e costruendo una nuova alleanza tra umanità e natura.

Oggi più che mai i ricercatori hanno un ruolo importante nella costruzione di una nuova visione del futuro, ma una vera rinascita è possibile solo con il coinvolgimento di tutti e grazie ad una rinnovata idea di società, che sia resiliente, rispettosa dell’ambiente, inclusiva ed equa.

"Society Rinascimento" torna il 24 settembre dal vivo e online con esperimenti, mostre e laboratori in via Zamboni e nelle sedi del campus e con webinar, seminari, incontri a tu per tu sulla piattaforma digitale che già lo scorso anno ha accolto migliaia di visitatori.

A Forlì e Predappio, alle 21:00 , "Grand Tour della ricerca. Viaggio tra i laboratori del Campus di Forlì", presso l’Auditorium Intesa Sanpaolo e in streaming. Una tavola rotonda condotta dal giornalista Federico Taddia sulla ricerca come viaggio, in cui saranno presentate 5 attività che vanno dal workshop di calligrafia orientale, alla presentazione del tavolo di Virtual Anatomy di Medicina, alla presentazione dei laboratori del Ciclope, fino a quelli di Onda Solare e alla performance di Spettatelefonate organizzata presso i laboratori del Ditlab.

Inoltre, con ForliviAmo gli studenti stranieri impareranno l’italiano a spasso per Forlì. Le attività online ci porteranno a scoprire le onomatopee in giapponese, effettueremo un viaggio alla scoperta di Google translate e altri sistemi di traduzione automatica. Per bambini e ragazzi letture ad alta voce dal tesoro dei libri G-BOOK e la lotteria delle scrittrici: estraendo una frase si viaggerà nel mondo delle icone del fantastico (Daphne du Maurier, Shirley Jackson e Angela Carter). Inoltre una conferenza sugli IRCCS nella pandemia attuale e l’assistenza nella ricerca sanitaria. Un programma per tutti e tante curiosità. Il programma completo su https://nottedeiricercatori-society.eu/notte-2021/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...